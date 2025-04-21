"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" рассказала, куда можно сходить в Москве на этой неделе.

Московский международный кинофестиваль продолжается в столице. В кинотеатре "Иллюзион" 22 апреля состоится премьера фильма "Почтарь" с актером Александром Петровым.

Также в городе в третий раз пройдет "Автопробег Победы". По Кутузовскому проспекту проедут 20 машин и 50 мотоциклов марки "Победа". Они сделают круг и вернутся на Поклонную гору. Заезд состоится 24 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".