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21 апреля, 19:30

Культура

"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" рассказала, куда можно сходить в Москве на этой неделе.

Московский международный кинофестиваль продолжается в столице. В кинотеатре "Иллюзион" 22 апреля состоится премьера фильма "Почтарь" с актером Александром Петровым.

Также в городе в третий раз пройдет "Автопробег Победы". По Кутузовскому проспекту проедут 20 машин и 50 мотоциклов марки "Победа". Они сделают круг и вернутся на Поклонную гору. Заезд состоится 24 апреля.

Подробнее – в программе "Сити".

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