Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной дороге в Тарумовском районе Дагестана, сообщается на сайте главка МЧС России по республике.

"В ДТП в Тарумовском районе пострадали 8 человек, среди них 5 детей. Из них погибли 4 человека, в том числе 2 детей", – уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, авария произошла на трассе Астрахань – Махачкала с участием легковых автомобилей Lada и Chery, в которых находились два гражданина Казахстана и шесть человек из Удмуртии.

Известно, что двое пострадавших, которых доставили в Кочубеевскую медсанчасть, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в результате аварии с участием грузовика УАЗ-3303 в Дагестане пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Раненых отвезли в центральную районную больницу. Кроме того, некоторых граждан транспортировали на медицинском вертолете в стационары Махачкалы.