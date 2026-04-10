Digi24: похороны экс-тренера "Зенита" Луческу пройдут 10 апреля на кладбище "Беллу"

Похороны бывшего тренера петербургского "Зенита" Мирчи Луческу пройдут на бухарестском кладбище "Беллу" 10 апреля в 13:10 по московскому времени. Об этом сообщает телеканал Digi24.

При этом похоронят специалиста с воинскими почестями. Отпевание состоится в церкви Святого Элефтерия. Попасть на церемонию сможет лишь ограниченный круг лиц.

На кладбище "Беллу" хоронят известных людей, которые внесли вклад в развитие Румынии. В частности, там были захоронены поэт Михай Эминеску, писатель Михаил Садовяну, ученый Анри Коандэ, историк и бывший премьер Николае Йорга и коммунистический лидер страны Георге Георгиу-Деж.

Луческу скончался на 81-м году жизни 7 апреля. В конце марта он был доставлен в больницу после потери сознания на тренировке сборной Румынии. Спустя несколько дней специалист перенес сердечный приступ, после чего из-за возникших осложнений его перевели в реанимацию.

Днем 4 апреля стало известно о стабилизации его состояния, однако к вечеру оно ухудшилось. В ночь на 5 апреля организм Луческу перестал реагировать на лечение, что потребовало его перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, после чего специалист был введен в состояние искусственной комы.

7 апреля Луческу прошел комплексное обследование, по результатам которого у него были выявлены инсульты и проблемы с кровообращением, затрагивающие легкие. Тренеру отказались проводить операцию из-за высоких рисков.

Луческу дебютировал в высшей лиге Румынии в 18 лет. Он играл тогда за бухарестское "Динамо". За время своей карьеры он стал лучшим футболистом страны и обладателем Кубка Румынии.

Тренерскую карьеру Луческу начал в 1981 году, став главным тренером сборной Румынии. Ему удалось впервые вывести команду на чемпионат Европы. Затем он работал с бухарестским "Динамо", а позднее тренировал итальянские клубы "Пиза", "Брешиа" и "Реджана".

В конце 1990-х возглавил румынский "Рапид", а затем – итальянский "Интер", где результаты оказались провальными. Вернувшись в "Рапид", привел команду к чемпионству впервые с 1960-х. После этого успешно работал в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем", выиграв с ними чемпионские титулы.

В 2004 году Луческу стал главным тренером украинского "Шахтера". Под его руководством команда выиграла восемь Кубков Украины и первый в истории клуба Кубок УЕФА. В 2016 году возглавил "Зенит". Тогда клуб выиграл Суперкубок России, но в том же году потерпел поражение, уступив "Анжи" со счетом 0:4. После этого тренер ушел в отставку.

В августе 2024 года, после почти 40-летнего перерыва, появились сообщения, что Луческу вновь возглавил сборную Румынии.

