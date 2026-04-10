10 апреля, 08:00

Исследование: Тверской район стал лидером по количеству круглосуточных заведений в Москве

Тверской район стал рекордсменом по количеству круглосуточных организаций в столице. Об этом говорится в исследовании сервиса геоаналитики "2ГИС Про", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики изучили распределение круглосуточных организаций в Москве, включая гостиницы, АЗС, продуктовые магазины, супермаркеты, заведения общепита, аптеки и сервисы доставки еды. Рейтинг районов построен по количеству круглосуточных точек: он показывает, где таких мест больше всего. Дополнительно специалисты проанализировали их долю от общего числа организаций той же сферы деятельности в каждом районе.

"Больше всего таких мест сосредоточено в Тверском районе – 232 точки (17% от всех организаций этих сфер в районе). В тройке лидеров также Басманный район (225 точек, 19%) и Коммунарка (199 компаний, 14%). Далее идут Пресненский (187 точек, 15%) и Таганский районы (157 мест, 20%)", – говорится в исследовании.

В целом доля круглосуточных организаций в Москве – 17%, что выше показателя по городам-миллионникам. При этом за последние 12 месяцев количество таких мест в рассматриваемых сферах в столице выросло на 3% на фоне снижения в крупнейших городах.

Больше всего круглосуточных точек приходится на АЗС и ЭЗС – 1,8 тысячи, 94% от всех организаций в этой сфере в столице. За последние 12 месяцев их количество выросло на 28%, что значительно выше, чем в миллионниках. Среди гостиниц круглосуточно работают 93% мест (1,1 тысячи точек). Среди заведений общепита 24/7 работают 12% точек (2 тысячи), что выше, чем в миллионниках (9%). Около 1,3 тысячи продуктовых магазинов в Москве тоже круглосуточные – это 14% от всех продуктовых магазинов столицы.
Также в Москве круглосуточно работают более 500 аптек (9% от всех аптек столицы). Наименее представлены круглосуточные службы доставки еды и медучреждения, их доля от прочих подобных организаций – 4 и 3% соответственно, добавили аналитики.

"В целом в десятку самых популярных ночных запросов в геосервисе вошли общепит (кафе, рестораны, заведения быстрого питания, суши-бары, пиццерии и столовые), продуктовые магазины, включая супермаркеты и гипермаркеты, а также аптеки. В среднем поиск этих организаций в ночное время вырос на 35% за год. При этом интерес к ресторанам быстрого питания увеличился сильнее всего среди топ-10 – на 43%", – уточнили специалисты.

Помимо этого, за последний год в ночное время выросло количество запросов, связанных с автомобилями, – ЭЗС стали искать в 2,2 раза чаще, шиномонтаж – в 1,7 раза. Ночной интерес к компьютерным клубам вырос в 2 раза, ровно столько же – к бильярдным залам. Количество поисковых запросов, связанных с доставкой цветов, в ночное время увеличилось в 1,6 раза.

Из неочевидных для ночного времени запросов заметнее всего выросли художественные выставки (в 16 раз) и помощь в обучении (в 5,5 раза).

Ранее стало известно, что пользователи могут найти в геосервисе локальные шутки про города и известные всей стране культовые мемы, которые имеют географическую привязку. Чтобы их увидеть, достаточно ввести в поисковой строке запрос "мемы на карте".

