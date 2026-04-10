В России вырос спрос на шоколадные яйца перед Пасхой, следует из исследования онлайн-ретейлера "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

Результаты исследования показали, что яйца из шоколада заказывали на 38% чаще, чем годом ранее. Кроме того, на 42% увеличился спрос на изюм, который является классическим дополнением к чаю или начинкой для куличей.

В свою очередь, спрос на куличи увеличился почти в два раза – по сравнению с прошлым годом их покупали на 92% чаще. Лидером по числу заказов стал классический вариант со сливочной начинкой, также среди фаворитов – изделия со вкусом капучино, с вишнево-шоколадным и малиново-ванильным наполнениями.

Фиксируется и повышенный интерес россиян к необычным вкусам. Среди самых привлекательных вариантов оказались куличи с маком и лимоном, а также с фисташковым кремом. Их хотели бы попробовать 16% респондентов.

Около 11% опрошенных выбрали кулич с черничной начинкой, 10% указали вариант с кокосовым наполнением и со сливочной начинкой, еще по 9% выбрали сгущенку и карамель с попкорном.

При этом праздничная выпечка завоевала сердца жителей разных регионов. В 2 раза выросли заказы куличей в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в Красноярске – в 4 раза год к году.

В категории пасхальных блюд также отмечается положительная динамика: спрос на творожные пасхи вырос в 3,68 раза. Чаще всего выбирают варианты с вареной сгущенкой, фисташками и клюквой. Кроме того, заказы творога увеличились на 34%, что может говорить о повышенном интересе к домашнему приготовлению.

Число заказов куриных яиц, в свою очередь, увеличилось на 11%. Около 34% россиян планируют покрасить их с помощью пищевых красителей, 17% отдают предпочтение методу с луковой шелухой, а 8% используют куркуму, свеклу и каркаде. Еще 8% украшают яйца наклейками, 6% – термопленкой, 3% – создают рисунки вручную. Однако 24% россиян оставляют яйца неокрашенными.

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на территориях столичных храмов с 12 по 19 апреля.


