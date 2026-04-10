Москвичам рассказали, как изменится работа городского транспорта на Пасху в 2026 году

Режим столичного общественного транспорта будет изменен в связи с празднованием Пасхи. В частности, в городе запустят дополнительные автобусы до кладбищ и перекроют некоторые улицы. Подробнее обо всех изменениях – в материале Москвы 24.

Городские перекрытия

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля в связи с проведением православных праздников.

Перекрытия будут действовать с 06:00 до 16:00 на следующих участках:

в Проектируемом проезде № 35 от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища;

на улице Подмосковной от местного проезда (в районе Хованского кладбища) до Проектируемого проезда № 35;

на центральной площади перед главным входом на кладбище у 2-го Московского крематория от улицы Галины Вишневской до владения 4 на Окольной улице;

на путепроводе через Симферопольское шоссе (в сторону Щербинского кладбища) от Типографской улицы до съезда на Щербинское кладбище;

в местном проезде (в сторону Домодедовского кладбища) от владения 1 на 39-м километре трассы А-105 до Домодедовского кладбища;

на участке площади перед Химкинским кладбищем в районе дома 3б на Новосходненском шоссе (ограничения во все вышеуказанные дни, кроме 21 апреля).

Также ограничения будут действовать и в других местах. Полный список можно посмотреть здесь.

На нескольких участках временно запретят остановку и стоянку. В частности, в Волоколамском проезде (от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов), в самом проезде Стратонавтов (у Волоколамского проезда), в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре (от улицы Бехтерева до Деловой).

Кроме того, на Пятницком шоссе в сторону области выделят отдельную полосу. Она пройдет от улицы Барышихи до поворота на Митинское кладбище. В Проектируемом проезде № 5557 у владения 1 временно закроют левый поворот на разворотную площадку.

Также в центре Москвы с 00:01 до 00:15 12 апреля временно перекроют несколько улиц из-за проведения крестного хода. В этот период нельзя будет проехать по трем участкам:

на улице Петровке – от Петровского бульвара до Крапивенского переулка;

в Крапивенском переулке – от Петровского бульвара до Петровки;

на Петровском бульваре – от Крапивенского переулка до Петровки.

Кроме того, из-за богослужения в храме Христа Спасителя с 16:00 до 04:00 (с 11 на 12 апреля) закроют Соймоновский проезд. Также на машине не получится проехать по участку Волхонки с 18:00 до 04:00 (также с 11 на 12 апреля).

Общественный транспорт

В пасхальные дни работа московского транспорта тоже изменится. В ночь с 11 на 12 апреля метро и МЦК продолжат ходить до 02:00. Кроме того, более 150 рейсов автобусов, электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, а 16 ночных маршрутов проследуют по обычному графику. Также все желающие смогут воспользоваться двумя круглосуточными маршрутами по Садовому кольцу.

Помимо этого, в дни праздников 12 апреля (на Пасху) и 19 апреля (на Красную горку) до 14 кладбищ будут ходить дополнительные автобусы, а 21 апреля (на Радоницу) транспорт организуют до 11 кладбищ. Подробную информацию можно найти по ссылке.

Кроме того, 12 апреля Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) традиционно скорректируют расписание пригородных поездов. На Пасху некоторые составы будут делать дополнительные остановки на станциях у храмов и мемориальных мест. На Белорусском направлении это будет происходить в Здравнице и Отрадном, на Павелецком – в Чертанове, Калинине и Булатникове, на Рижском – на станциях Троицкая и Миитовская, а на Киевском – в Алабине.