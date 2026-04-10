NDTV: семеро мужчин в Индии изнасиловали школьницу в кафе

Семеро мужчин в Индии изнасиловали 16-летнюю школьницу, сообщает "Радио 1" со ссылкой на NDTV.

Инцидент произошел в городе Барейли. Девушка шла в школу, когда один из подозреваемых силой усадил ее на мотоцикл и отвез в заведение, где их ждали остальные злоумышленники. После этого над девочкой надругались.

При этом полицейские выяснили, что это уже второе нападение на школьницу – первое произошло 19 марта. В тот раз преступники записали все на видео и использовали его как инструмент шантажа, угрожая выложить ролик в интернет, если девушка расскажет кому-то о случившемся.

Родственники заметили, что что-то не так, через два дня после второго происшествия. После этого подросток решилась рассказать близким о том, что случилось, и семья обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемые находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что "пожарный года" в США десятки раз изнасиловал девочку-подростка. По версии следствия, он принуждал жертву к сексу с января 2022 по январь 2023-го, когда они находились вместе на пожарной станции.

Он заявил девочке, что "изнасилует ее и сделает что-то с ее родителями", а также "убьет ее", если она расскажет об их отношениях.

