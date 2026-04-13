Эксперт Бондарь: за самовольную установку шлагбаума во дворе грозит штраф до 15 тыс руб

Самовольная установка шлагбаума может обернуться штрафами, в том числе размером до 15 000 рублей. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что устанавливать шлагбаум во дворе многоэтажки по собственной инициативе незаконно.

"Во-первых, за это могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). Жителя ждет штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 000 рублей. Если нарушителем признают должностное лицо, допустим, председателя ТСЖ, сумма увеличится: от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не меньше 20 000 рублей", – пояснил специалист.



В свою очередь, для организации (например, расположенного на первом этаже дома магазина или офиса) наказание способно составить от 2 до 3% кадастровой стоимости участка, но не меньше 100 000 рублей, добавил эксперт.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Во-вторых, проверяющие могут применить статью о нарушении требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ), например, если шлагбаум перекроет путь спецтехнике. Для граждан штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 30 000, а для организаций – от 300 000 до 400 000. Помимо денежных взысканий, надзорные органы могут вынести предписание убрать объект за счет виновного.

Чтобы сделать все по правилам, для начала нужно выяснить, кому принадлежит земля, где будет стоять шлагбаум. Если участок числится в долевой собственности жителей дома, потребуется провести общее собрание собственников: за установку должно проголосовать не менее двух третей, пояснил Бондарь.

"Если земля считается муниципальной, придется обращаться за разрешением в местную администрацию. Далее схему установки стоит показать в отделе архитектуры, в ГИБДД и в пожарной службе. Это позволит удостовериться, что шлагбаум не помешает проезду аварийных машин и не создаст опасных ситуаций. После этого можно заключать договор с подрядчиком на установку", – отметил эксперт.

В целом удобнее всего начать процесс по легализации установки шлагбаума с отправки сообщения в свою УК, например, через сервис "Госуслуги.Дом". Подобный шаг позволяет запустить процесс и прояснить дальнейший порядок действий с минимальными усилиями, заключил Бондарь.

