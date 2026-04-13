Эксперт Бондарь: за самовольную установку шлагбаума во дворе грозит штраф до 15 тыс руб

13 апреля, 13:18Общество
Самовольная установка шлагбаума может обернуться штрафами, в том числе размером до 15 000 рублей. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он напомнил, что устанавливать шлагбаум во дворе многоэтажки по собственной инициативе незаконно.
"Во-первых, за это могут наказать по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ). Жителя ждет штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 000 рублей. Если нарушителем признают должностное лицо, допустим, председателя ТСЖ, сумма увеличится: от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не меньше 20 000 рублей", – пояснил специалист.
В свою очередь, для организации (например, расположенного на первом этаже дома магазина или офиса) наказание способно составить от 2 до 3% кадастровой стоимости участка, но не меньше 100 000 рублей, добавил эксперт.
Чтобы сделать все по правилам, для начала нужно выяснить, кому принадлежит земля, где будет стоять шлагбаум. Если участок числится в долевой собственности жителей дома, потребуется провести общее собрание собственников: за установку должно проголосовать не менее двух третей, пояснил Бондарь.
"Если земля считается муниципальной, придется обращаться за разрешением в местную администрацию. Далее схему установки стоит показать в отделе архитектуры, в ГИБДД и в пожарной службе. Это позволит удостовериться, что шлагбаум не помешает проезду аварийных машин и не создаст опасных ситуаций. После этого можно заключать договор с подрядчиком на установку", – отметил эксперт.
В целом удобнее всего начать процесс по легализации установки шлагбаума с отправки сообщения в свою УК, например, через сервис "Госуслуги.Дом". Подобный шаг позволяет запустить процесс и прояснить дальнейший порядок действий с минимальными усилиями, заключил Бондарь.
