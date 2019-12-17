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Политика

15:56

Косачев дал оценку шансам на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

политика общество

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию с отношением Украины к российским средствам массовой информации. Об этом сообщает RT.

Он счел необходимым внесение изменений в общую практику отношения к журналистам из России на Украине.

"Изменение может быть только одно – приведение политики и действий украинских властей на всех уровнях в соответствие с их международными обязательствами, с цивилизованными нормами действующего законодательства и той общепринятой практикой, которая подразумевает обеспечение беспрепятственных и свободных действий для профессиональной работы представителей СМИ", – заявил сенатор.

По словам Косачева, исключения в данном вопросе недопустимы, поскольку осложнения двухсторонних отношений не могут послужить поводом к этому. Такие исключения являются посягательством на свободу СМИ, что может привести к нарушению международных обязательств, заключил он.

Ранее журналистам "Звезды" после визита в Киев запретили въезд на Украину. Это обосновали тем, что телеканал находится под санкциями, которые были введены Советом национальной безопасности Украины.

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