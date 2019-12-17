Журналистам "Звезды" после визита в Киев запретили въезд на Украину

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Украинские власти запретили въезд в страну на три года журналистам российского телеканала "Звезда", которые побывали на Украине на прошлой неделе.

По словам официального представителя Службы безопасности Украины (СБУ) Елены Гитлянской, дело в том, что телеканал находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности (СНБО) Украины.

В то же время официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что решение вынесено из-за нарушения режима в пункте пропуска при въезде на Украину, передает издание "Аргументы и факты".

12 декабря журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Сюжет о поездке в Киев был размещен на сайте телеканала. 13 декабря съемочная группа улетела в Цюрих, отмечает "Украинская правда".

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба позже заявил, что журналистов могут привлечь к административной ответственности за проведение видеосъемки на границе без разрешения.

Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, который стал фигурантом двух уголовных дел на Украине, ранее заявил, что не знает причин преследования.