Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

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Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова в отношении водителя Исламбека Акбарова были неверно истолкованы гражданами Киргизии.

"Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", – написал телеведущий на сайте журнала Starhit.

Он выразил недоумение, как "личное мнение ведущего" может вызвать столь бурную реакцию жителей Киргизии. Малахов добавил, что в его программе работают представители более десяти национальностей.

Ранее российского посла вызвали в МИД Киргизии в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи "Прямой эфир".

В заявлении говорится, что телеведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова".

Малахов не исключил, что Акбаров мог спровоцировать аварию за денежное вознаграждение, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат.

В МИД отметили, что подобные заявления звучат в эфире российских государственных СМИ на фоне союзнических отношений и стратегического партнерства двух стран.

Смертельная авария произошла в июле на Фрунзенской набережной. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина такси начинает разворот через встречную полосу. В нее на полном ходу врезается мотоцикл.

От мощного удара автомобиль и мотоцикл загорелись. За жизнь байкера врачи боролись несколько часов. Спасти его не удалось.

Погибшим оказался 25-летний Александр Маругов – сын Владимира Маругова, крупного бизнесмена, известного как "мясной король". Таксиста Акбарова задержали на следующий день после аварии.

