МИД Киргизии вызвал российского посла после передачи Малахова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российского посла вызвали в МИД Киргизии в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи "Прямой эфир", сообщается на странице ведомства в Facebook.

В заявлении говорится, что телеведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова".

Малахов не исключил, что Акбаров мог спровоцировать аварию за денежное вознаграждение, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат.

В МИД отметили, что подобные заявления звучат в эфире российских государственных СМИ на фоне союзнических отношений и стратегического партнерства двух стран.

Высказывание телеведущего осудили в посольстве РФ в Киргизии. Заявление дипмиссии в Facebook начинается словами "Малахов – не наш герой".

Смертельная авария произошла в июле на Фрунзенской набережной. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина такси начинает разворот через встречную полосу. В нее на полном ходу врезается мотоцикл.

От мощного удара автомобиль и мотоцикл загорелись. За жизнь байкера врачи боролись несколько часов. Спасти его не удалось.

Погибшим оказался 25-летний Александр Маругов – сын Владимира Маругова, крупного бизнесмена, известного как "мясной король". Таксиста Акбарова задержали на следующий день после аварии.