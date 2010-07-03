Малахов попал в базу данных "Миротворца"

Фото: скриншот телеканала Россия 1

Телеведущий Андрей Малахов внесен в списки украинского сайта "Миротворец" после проведения телемоста между Украиной и Россией. Об этом сообщает "Газета.ru".

В качестве причины включения Малахова в базу данных украинского сайта было указано "сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России".

Накануне на телеканале "Россия 1" состоялся первый телемост между Россией и Украиной под названием "Надо поговорить". Российские участники находились в студии канала, украинские связывались по Skype.

Ведущими телемоста стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Среди гостей программы появились актер Владимир Меньшов, музыкант Лев Лещенко и другие известные деятели культуры.

Ранее в списки украинского сайта "Миротворец" попала супруга Владимира Зеленского. Информация о Елене Зеленской появилась в разделе "Чистилище". Жена Зеленского числится в базе как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

МИД ФРГ требовал у Украины удалить сайт "Миротворец". Таким образом Берлин выразил протест против внесения в базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Миротворец" добавил Шредера в свою базу данных 9 ноября 2018 года. В частности, его обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Также в базу данных сайта были внесены основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, советский и российский композитор Александра Пахмутова, актеры Юрий Стоянов, Дмитрий Орлов, а также Владимир Познер и Михаил Галустян.

"Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

