Михаил Галустян попал в базу сайта "Мировотворец"

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Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Мировотворец". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Галустян внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "участие в пропагандистских мероприятиях России".

Ранее в базу попала супруга Владимира Зеленского. Информация о Елене Зеленской появилась в разделе "Чистилище". Жена Зеленского числится в базе как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Ранее МИД ФРГ требовал у Украины удалить сайт "Миротворец". Таким образом Берлин выразил протест против внесения в базу данных бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Миротворец" добавил Шредера в свою базу данных 9 ноября 2018 года. В частности, его обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Также в базу данных сайта были внесены основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, советский и российский композитор Александра Пахмутова, актеры Юрий Стоянов и Дмитрий Орлов.

"Миротворец" публикует данные соотечественников и тех, кто якобы несет угрозу национальной безопасности Украины.

