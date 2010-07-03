Поговорили: между Россией и Украиной состоялся телемост

На телеканале "Россия 1" состоялся первый телемост между Россией и Украиной под названием "Надо поговорить". Российские участники находились в студии канала, украинские связывались по Skype.
Ведущими телемоста стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Среди гостей программы появились актер Владимир Меньшов, музыкант Лев Лещенко и другие известные деятели культуры.
"Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – прокомментировал Владимир Меньшов ситуацию с черными списками. Актеру запретили въезд на Украину.
Участники телемоста вспомнили, что объединяет два народа. В обсуждении приняли участие и обычные граждане.
"Я очень хорошо отношусь к русскому народу", – рассказала одна из жительниц Украины.
Программа завершилась песней из фильма "В бой идут одни старики".
Ранее Владимир Путин назвал неизбежным сближение России и Украины. Об этом российский президент заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
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