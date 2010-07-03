Поговорили: между Россией и Украиной состоялся телемост

Фото: Телеканал "Россия 1"

На телеканале "Россия 1" состоялся первый телемост между Россией и Украиной под названием "Надо поговорить". Российские участники находились в студии канала, украинские связывались по Skype.

Ведущими телемоста стали Мария Ситтель и Андрей Малахов. Среди гостей программы появились актер Владимир Меньшов, музыкант Лев Лещенко и другие известные деятели культуры.

"Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – прокомментировал Владимир Меньшов ситуацию с черными списками. Актеру запретили въезд на Украину.

Участники телемоста вспомнили, что объединяет два народа. В обсуждении приняли участие и обычные граждане.

"Я очень хорошо отношусь к русскому народу", – рассказала одна из жительниц Украины.

Программа завершилась песней из фильма "В бой идут одни старики".

Ранее Владимир Путин назвал неизбежным сближение России и Украины. Об этом российский президент заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.