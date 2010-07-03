Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Фото: www.facebook.com/vecherssokolovoy

Ведущая украинского "Пятого канала" Янина Соколова вызвала коллегу с телеканала "Россия 1" Ольгу Скабееву на дебаты.

"Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты "Соколова – Скабеева". Как тебе идейка?" – говорится в видеообращении ведущей в Facebook.

Соколова предложила организовать дебаты онлайн или устроить телемост, передает "Вечерняя Москва". При этом она понадеялась, что Скабеева не откажется и поставила условие, что должна получить ответ через 24 часа.

Ранее Скабеева заявила, что хотела бы провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

1 апреля сообщалось, что Скабеева вошла в тройку "Рейтинга травли" – списка медиаперсон, подвергавшихся критике. Пользователи не оценили шуточный видеоролик журналистки об участии в выборах президента Украины.