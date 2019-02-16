Охранник Порошенко толкнул журналиста "России 1"

Охранник Петра Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности оттолкнул журналиста "России 1", сообщают "Вести".

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля, когда журналисты пытались задать вопрос проходившему мимо украинскому лидеру. "Российским телеканалам мы интервью не даем", – заявил Порошенко. Охранник в это время удерживал руку журналиста с микрофоном.

Это не первая агрессия представителей украинской власти в отношении к российским журналистам. 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко журналистка Ольга Скабеева попыталась задать вопрос, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. После российскую журналистку толкнул депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Позднее представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением своего сотрудника.