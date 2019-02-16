Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:44

Охранник Порошенко толкнул журналиста "России 1"

политика

17:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/popovrtr

Охранник Петра Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности оттолкнул журналиста "России 1", сообщают "Вести".

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля, когда журналисты пытались задать вопрос проходившему мимо украинскому лидеру. "Российским телеканалам мы интервью не даем", – заявил Порошенко. Охранник в это время удерживал руку журналиста с микрофоном.

Это не первая агрессия представителей украинской власти в отношении к российским журналистам. 24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко журналистка Ольга Скабеева попыталась задать вопрос, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. После российскую журналистку толкнул депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Позднее представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением своего сотрудника.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика