Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телемост между Россией и Украиной был хорошей инициативой, и в Москве сожалеют о том, что он не состоялся. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы безусловно сожалеем, что телемост не состоялся. Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов. Общение людей никогда не может быть преждевременным", – сказал он.

Песков добавил, что Украина, очевидно, была пока не готова к такому виду диалога с Россией.

Ранее украинский телеканал NewsOne отменил телемост Киев – Москва из-за угроз в адрес своих сотрудников. Двухчасовой телемост планировали студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne. Граждане двух стран должны были пообщаться друг с другом 12 июля.

Владимир Путин говорил, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Речь шла об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

В Совете Федерации заявили, что если бы на Украине "действительно была свобода слова", она согласились бы на телемост.

