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15:20

В Совфеде прокомментировали отмену телемоста Украины с Россией

политика

15:20

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение украинского телеканала NEWSONE отменить телемост с Россией.

"Телемост – хорошее и правильное предложение, необходимое прежде всего Киеву. Если бы на Украине действительно были свобода слова и желание слышать мнения представителей других государств, они обязательно согласились бы на проведение телемоста", – цитирует RT слова Цекова.

При этом он добавил, что телеканал NewsOne всегда оценивал происходящее на Украине с объективной точки зрения. Цеков выразил мнение, что запланированный телемост мог бы поспособствовать восстановлению диалога, а также прекращению конфликта.

Ранее украинский телеканал NewsOne отменил телемост Киев – Москва из-за угроз в адрес его сотрудников.

Студии телеканалов "Россия-1" и украинского NewsOne планировали двухчасовой телемост. В его рамках россияне и украинцы должны были пообщаться друг с другом 12 июля.

Владимир Путин ранее сказал, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. По его словам, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".

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