Малахов попросил Зеленского защитить журналистов NewsOne

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Телеведущий Андрей Малахов попросил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту журналистам NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик. Им стали угрожать после предложения провести телемост Киев – Москва. Видео с обращением к украинскому лидеру Малахов опубликовал в Instagram.

Известный телеведущий признался, что "и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами" в адрес его коллег-журналистов и их семей. "Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" – журналисты, четвертая власть, – а также члены их семей не пострадали", – подчеркнул шоумен.



12 июля телеканал "Россия-1" и украинский NewsOne планировали организовать двухчасовой телемост, чтобы россияне и украинцы могли пообщаться друг с другом. Однако позже украинский телеканал отменил телемост из-за угроз в адрес сотрудников. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков пояснил, что это важное мероприятие обязательно состоялось бы, если бы "на Украине действительно были свобода слова".