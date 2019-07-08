Малахов попросил Зеленского защитить журналистов NewsOne

Телеведущий Андрей Малахов попросил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить защиту журналистам NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик. Им стали угрожать после предложения провести телемост Киев – Москва. Видео с обращением к украинскому лидеру Малахов опубликовал в Instagram.
Известный телеведущий признался, что "и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами" в адрес его коллег-журналистов и их семей. "Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к гаранту конституции. Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" – журналисты, четвертая власть, – а также члены их семей не пострадали", – подчеркнул шоумен.
12 июля телеканал "Россия-1" и украинский NewsOne планировали организовать двухчасовой телемост, чтобы россияне и украинцы могли пообщаться друг с другом. Однако позже украинский телеканал отменил телемост из-за угроз в адрес сотрудников. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков пояснил, что это важное мероприятие обязательно состоялось бы, если бы "на Украине действительно были свобода слова".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.