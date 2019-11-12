Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, который стал фигурантом двух уголовных дел на Украине, сообщил, что не знает причин преследования.

"Я лично пока ничего не нарушил – на Украину я не въезжал. Я высказываю свою позицию как журналист. Им это не нравится – соболезную… А что, разве для того, чтобы наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея нужен какой-то повод? Им недостаточно того, что я еврей и антинацист", – сообщил "Газете.ру" Соловьев.

Он также отметил, что его невозможно обвинить в нарушении законов Украины, так как он не находится на территории этой страны.

О том, что Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Парламентарий также выразил надежду, что российский журналист "ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины".

В июле 2018 года Владимиру Соловьеву запретили въезд в Украину на три года из соображений национальной безопасности.

Ранее Соловьев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский огорчился после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. В то время как Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

