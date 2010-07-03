Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев установил мировой рекорд по самому долгому пребыванию в эфире в течение одной недели.

В качестве ведущего в эфире он провел 25 часов 53 минуты и 57 секунд за одну неделю. Для фиксации рекорда журналисту понадобилось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки. Речь идет о передачах "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". Шоу были посвящены политической обстановке в России и мире.

По словам самого ведущего, он любит свою работу и поэтому смог установить рекорд без особого труда. "Я всю жизнь много работал. Мне просто нравится, это мой образ жизни. Я не отношусь к своей деятельности как к тяжелой работе: восемь часов и давай домой. Я люблю то, чем занимаюсь, и для меня это форма жизни, если угодно", – рассказал Соловьев в интервью ИА "НСН".

Ранее россияне назвали самых авторитетных журналистов. Владимир Соловьев набрал 23% голосов, Андрей Малахов – 11%. Также зрители доверяют Ольге Скабеевой, Андрею Норкину и Владимиру Познеру.

