Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Журналист усомнился в востребованности грузинской исполнительницы в РФ.

"Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?" – написал он на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России, выразив тем самым поддержку митингующим в Тбилиси.

По словам певицы, ее выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним. Она подчеркнула, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Беспорядки начались из-за инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента.

Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси как русофобскую провокацию. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране. Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отметил, что Гаврилова в страну не пустят. Ранее он собирался посетить Грузию в личных целях.