Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Журналист усомнился в востребованности грузинской исполнительницы в РФ.
"Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?" – написал он на своей странице в Twitter.
Накануне стало известно, что грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России, выразив тем самым поддержку митингующим в Тбилиси.
По словам певицы, ее выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним. Она подчеркнула, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
Беспорядки начались из-за инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента.
Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В Кремле расценили протесты в Тбилиси как русофобскую провокацию. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране. Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отметил, что Гаврилова в страну не пустят. Ранее он собирался посетить Грузию в личных целях.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.