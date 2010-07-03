Украинского эксперта навсегда прогнали с шоу на телеканале "России 1"

Фото: YouTube/60 минут

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Один из приглашенных украинских экспертов Всеволод Непогодин показал начальнику пресс-службы народной милиции ДНР Даниилу Безсонов неприличный жест. В этот момент Безсонов в прямом эфире из Донецка рассказывал о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными.



Инцидент вызвал бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от Непогодина немедленно покинуть студию. Соведущая программы Ольга Скабеева подчеркнула, что Непогодин больше никогда не появится в программе из-за "неуважения к зрителям и жителям Донбасса".

4 декабря 2018 года Попов прогнал из студии украинского политолога Максима Яли, а 19 декабря российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". 14 февраля из студии "Кто против?" выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую.