Соловьев отреагировал на попадание в новый "Рейтинг травли"

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Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал "Рейтинг травли" среди медиаперсон, составленный компанией "Крибрум".

"Класс, расту", – сказал он RT. Во втором рейтинге ведущий оказался на четвертой строчке, в прошлый раз он был пятым.

По словам Соловьева, он относится к народу с любовью и народ платит ему тем же. "Хожу по улицам, раздаю автографы, фотографируюсь, народ любит. И им желаю такой же любви", – отметил журналист.

Лидером рейтинга стала Божена Рынска. Пользователей возмутило интервью, в котором она рассказала об отношениях с Игорем Малашенко.

На второе место попала "блогерка" Белла Рапопорт. Критика в ее в адрес связана с конфликтом с Lush. Фемактивистка обвинила компанию в хамстве из-за отказа предоставить бесплатный набор косметики.

Тройку замкнула журналистка Ольга Скабеева. Пользователи не оценили ее шуточный видеоролик об участии в выборах президента Украины.

В конце марта Владимир Соловьев прогнал за потасовку участников передачи "Кто против?". Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась реплика эксперта Араика Степаняна. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна. В ответ эксперт облил Вайнера водой.