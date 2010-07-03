Соловьев прогнал экспертов из студии за потасовку

Ведущий ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев прогнал за потасовку участников передачи.
Гость программы Грэгу Вайнеру не понравилась реплика эксперта Араика Степаняна. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна.
В ответ эксперт облил Вайнера водой. Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось предотвратить драку, удалив участников шоу из студии.
"Могут кипеть страсти, но нельзя переходить грань. <…> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты", – прокомментировал эпизод Соловьев.
14 февраля из студии "Кто против?" выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую. Во время эфира она обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала журналистку за "запредельную по мерзости" реплику, а ведущий шоу Михеев предложил ей покинуть студию, сказав, что "если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот".
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