Российский журналист бросил стакан в польского политолога в прямом эфире

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в "структуре, которая подчинялась министру иностранных дел России", откуда Корейбу выгнали "пинком под зад".
Корейба возразил, перебив выступающего в тот момент Куликова. В ответ на это он запустил в поляка стаканом с водой.
Соловьев возмутился тем, что Корейба "постоянно вопит". Политолог не прислушался к замечаниям, на что ведущий пригрозил ему "врезать по башке". Он заявил, что поляк позорит свой народ. "Орите в Польше", – подчеркнул Соловьев.
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