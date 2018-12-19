Российский журналист бросил стакан в польского политолога в прямом эфире

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ведущий программы Владимир Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в "структуре, которая подчинялась министру иностранных дел России", откуда Корейбу выгнали "пинком под зад".

Корейба возразил, перебив выступающего в тот момент Куликова. В ответ на это он запустил в поляка стаканом с водой.

Соловьев возмутился тем, что Корейба "постоянно вопит". Политолог не прислушался к замечаниям, на что ведущий пригрозил ему "врезать по башке". Он заявил, что поляк позорит свой народ. "Орите в Польше", – подчеркнул Соловьев.