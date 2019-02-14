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03:52

Украинскую журналистку прогнали с шоу на телеканале "России 1"

происшествия общество

03:52

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Скриншот с видео: YouTube/Россия 24

Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии ток-шоу "Кто против?" на телеканале "Россия 1".

Во время эфира Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Участник программы радиоведущая Анна Шафран раскритиковала украинскую журналистку за "запредельную по мерзости" реплику.

Ведущий передачи Сергей Михеев предложил ей покинуть студию, сказав, что "если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот". После этого Соколовская вышла из студии.


2 мая 2014 года в ходе столкновений с националистами активисты "Антимайдана" оказались заперты в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и блокировали выходы из него. В результате погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

4 декабря 2018 года ведущий телеканала "Россия-1" Евгений Попов прогнал украинского политолога Максима Яли, приглашенного на эфир передачи "60 минут".

19 декабря российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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