После интервью с Путиным ведущий Fox News решил провести отпуск в России

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Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес решил провести отпуск в России после того, как взял интервью у Владимира Путина после саммита в Хельсинки.

"Я почти не колебался. Я подумал, а почему бы и нет", – рассказал ведущий газете The New York Times.

Он также рассказал, что добивался разрешения взять интервью у президента России несколько месяцев. После согласования времени и даты встречи журналиста с российским лидером, представители Путина выставили лишь одно условие – Fox News должен показать интервью в эфире целиком.

После саммита с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин дал интервью телеканалу Fox News.

Американским журналистам президент России заявил, что российские власти никогда не пытались повлиять на внутреннюю политику США.

Кроме того, российский президент позитивно отозвался об итоге встречи с американским лидером. Главы государств пришли к общему решению восстановить прежнее сотрудничество между странами.

Двусторонняя встреча между главами двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии.