Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США – Путин

Фото: ТАСС/пресс-сужба президента РФ/Михаил Климентьев

После саммита с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин дал интервью телеканалу Fox News.

Американским журналистам президент России заявил, что российские власти никогда не пытались повлиять на внутреннюю политику США.

"Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов", – цитирует Путина "Газета.ру".

Ранее российский президент позитивно отозвался об итоге встречи с американским лидером. Главы государств пришли к общему решению восстановить прежнее сотрудничество между странами.

"Переговоры с господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", – сообщил Путин.

Двусторонняя встреча между главами двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии.