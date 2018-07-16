Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассказал о позитивном итоге встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Главы государств пришли к решению восстановить прежнее сотрудничество и объединить силы. Об этом Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, передает ТАСС.
"Переговоры с господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", – заявил Путин.
По его словам, лидеры "рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений и ключевые вопросы международной повестки дня".
"Сложившаяся напряженная атмосфера не имеет объективных причин", – подчеркнул президент РФ и пояснил, что "эпоха острого противостояния идеологий двух стран ушла в прошлое, а обстановка в мире кардинально изменилась".
"Оба государства сталкиваются с различными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно только объединяя усилия", – заявил президент и выразил надежду на то, что понимание между странами будет достигнуто.
По его словам, переговоры отразили совместные с президентом Трампом желания улучшить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня.
Двусторонняя встреча между главами двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии.
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