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Общество

15:30

Соловьев объяснил, почему не разнял дерущихся в эфире гостей

общество

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему не стал разнимать экспертов, которые поссорились в прямом эфире программы "Вечер". Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам ведущего, одному из гостей показалось, что в его адрес прозвучали оскорбительные слова. "При этом там близко ничего не было. А дальше я не сразу успел разнять, потому что человек подошел спокойно и стал поправлять галстук своему соседу. До рукоприкладства не дошло", – отметил Соловьев.

Он добавил, что эксперты поссорились еще до съемок программы, а в студию пришли уже "заряженные". "Один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться, что-то не договорили", – считает ведущий.

Соловьев предположил, что причиной конфликта стали какие-то личные причины. Острых политических разногласий между гостями никогда не было. "У них во многих оценках позиции схожи. Поэтому не могу сказать, что они подрались из-за принципиально разных подходов к украинской истории", – резюмировал журналист.

Ранее Владимир Соловьев установил мировой рекорд по самому долгому пребыванию в эфире в течение одной недели. В качестве ведущего в эфире он провел 25 часов 53 минуты и 57 секунд за одну неделю.

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