Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

12:04
12:04
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудник МИА "Россия сегодня" Свят Павлов пожаловался на побои и издевательства во время курсов военных репортеров "Бастион" в Крыму. Адвокаты журналиста настаивают на возбуждении дела против командования воинской части, где проходили курсы. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы Павлова юрист Леонид Соловьев.
Как уточнил Соловьев, "подано заявление в Главное военное следственное управление о возбуждении уголовного дела по статье 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ".
По мнению адвоката, побои и унижения, которым его подзащитный подвергся во время курсов, не могли быть предприняты самовольно. "Военнослужащим кто-то отдал приказ проводить избиения", – заявил Соловьев. Он также подчеркнул, что факт побоев доказан – Павлову "выписан листок нетрудоспособности, что свидетельствует о нанесении вреда здоровью легкой тяжести".
Ранее журналист "Россия сегодня" Свят Павлов заявил на своей странице в Facebook, что ему пришлось досрочно покинуть курсы военных репортеров "Бастион" из-за "издевательств и унижений".
Как сказано на сайте Национального антитеррористического комитета, курсы "Бастион" проводят с 2006 года по инициативе Союза журналистов Москвы при участии НАК, ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардии и МЧС. Цель курсов – обучение журналистов работать в условиях контртеррористических и спецопераций.
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