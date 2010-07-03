Американский инструктор назвал главную проблему армии Украины

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Подполковник армии США, военный инструктор Роберт Трейси заявил, что главная проблема ВСУ – не в техническом оснащении, а в украинских солдатах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Возглавляя "Объединенную многонациональную группу по подготовке – Украина" (JMTG-U), Трейси с весны 2019 года занимается подготовкой солдат и офицеров ВСУ на Яворовском учебном полигоне во Львовской области. В августе он написал в персональном блоге: "Украинские солдаты – главное слабое место полигона".

По словам американского подполковника, миссию по обучению украинских военных придется продлить. "Причем к учебной базе полигона претензий практически нет. Мешают этому процессу сами украинские военнослужащие", – пояснил Трейси.

Как отметил инструктор, "украинцы не знают английского языка и учить его отказываются". Между собой они тоже не могут найти общий язык, добавил подполковник, так как одни говорят на украинском, другие – на русском, а некоторые – только на румынском или венгерском.

Американский военный посетовал, что "украинские солдаты очень ленивые и жадные". "На занятиях не хотят ничего делать, порой откровенно саботируют любое действие, исходящее от американских инструкторов", – рассказал Трейси, добавив, что с проблемой пьянства также ничего не удается поделать.

"Но что поразило больше всего, так это откровенная коррупция. В украинской армии за любое продвижение по службе надо давать взятку", – возмутился инструктор.

Ранее экс-депутат Рады Алексей Журавко сообщил о хаосе и бардаке в украинской армии. На своей странице в Facebook он опубликовал документы, где подробно описывается происходящий в подразделениях ВСУ беспредел. Бывший депутат пожаловался на дезертирство, воровство, торговлю оружием, наркоманию, хулиганство и дедовщину, которые, по его словам, царят в украинской армии.