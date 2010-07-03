В Донбассе ответили на призыв Украины убивать всех, кто взял в руки оружие

13:31
13:31
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Фото: ТАСС/Александр Река
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал слова первого заместителя генпрокурора Украины Николая Голомши, который предложил решить конфликт в Донбассе военным путем, передает ИА "НСН".
"Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие", – заявил Голомша.
По словам Царева, Николай Голомша – член команды Юрия Луценко, и уходит из власти вместе со всеми. "Существуют риски того, что им будут предъявлены претензии по поводу того, что они разворовали Украину, используя служебное положение, возбуждали уголовные дела против людей, которые ничего не совершили", – считает он.
Царев предположил, что чиновник делает такие заявления, чтобы в случае если его будут преследовать за противоправные действия, говорить, что преследуют его по политическим мотивам.
Также он подчеркнул, что Голомша как сотрудник правоохранительных органов не имеет права делать таких заявлений. Он добавил, что уходящая генеральная прокуратура никаким образом не влияет на те процессы, которые будут происходить в Донбассе.
21 июля сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики. Жертвой обстрела стала женщина, еще семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. Луганскинформцентр писал, что Первомайск обесточили, а обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
Вместе с тем в ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. ВСУ сорвали его в первую же ночь.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона не признали новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ ввел полную блокаду региона.
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