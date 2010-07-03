Украинский политолог с ток-шоу на российском ТВ попал в реанимацию

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Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своим участием в политических ток-шоу на российски федеральных телеканалах, попал в реанимацию в Москве, сообщил в Instagram политтехнолог Константин Долгов.

"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю – где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", – написал Долгов.

По его словам, сейчас состояние украинского политолога улучшилось.

Ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев установил мировой рекорд по самому долгому пребыванию в эфире в течение одной недели.

В качестве ведущего в эфире он провел 25 часов 53 минуты и 57 секунд. В течение пяти дней подряд он находился в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.