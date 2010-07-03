Соловьев прогнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

Конфликт между ведущим и политологом произошел при разговоре о том, должна ли Польша отвечать за происходившее в стране в годы Второй мировой войны и помогать потомкам пострадавших семей. Корейба считает, что многие прямые родственники жертв Холокоста скорее "притворяющиеся жулики".

"Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали", – обвинил он СССР.

"Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул", – заявил Соловьев.

Он позвал охрану и потребовал вынести Корейбу вместе со стулом.

Это не первый конфликтный случай в эфире. В декабре прошлого года российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стакан Корейбу в студии той же программы. Соловьев напомнил, что польский эксперт работал в "структуре, которая подчинялась министру иностранных дел России", откуда Корейбу выгнали "пинком под зад".

Корейба возразил, перебив выступающего в тот момент Куликова. За это он запустил в поляка стаканом с водой.

В конце марта Соловьев прогнал за потасовку участников передачи "Кто против?". Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась реплика эксперта Араика Степаняна. Вайнер указал, что его оппонент врет, и грубо оскорбил Степаняна.

Эксперт облил Вайнера водой. Соловьеву и его соведущему Сергею Михееву удалось предотвратить драку, удалив участников шоу из студии.