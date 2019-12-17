В Кремле рассчитывают на изменение политики Украины в отношении российских СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на пересмотр политики Киева в отношении СМИ из России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать в страну и лично оценить последние перемены. Об этом политик заявил во время "нормандского саммита" между Германией, Францией, Украиной и Россией.

"Мы отфиксировали слова президента [Зеленского], сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", – объяснил позицию Москвы Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские журналисты фактически лишены возможности работать на территории Украины, в то время как российская сторона никаких преград иностранным коллегам не чинит. Соответствующая норма прописана в законодательстве.

Ранее стало известно, что украинские власти ограничили въезд в страну для ряда российских журналистов. Запрет коснулся представителей телеканалов "Звезда" и НТВ.

