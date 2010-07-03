Киев призвал The New York Times исправить карту страны без Крыма

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Украина призвала американскую газету The New York Times исправить ошибку на опубликованной карте страны, где территория полуострова Крым отнесена к России. Об этом заявило украинское посольство в Вашингтоне на странице в Facebook.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", – сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что рассчитывают на быструю реакцию сотрудников влиятельного издания, которое должно "доносить до американской и мировой общественности правду".

Речь идет о материале The New York Times, который был опубликован 3 ноября. Статья посвящена украинскому предпринимателю-миллиардеру Игорю Коломойскому, он собирается построить горнолыжный курорт на Карпатах.

Материал иллюстрирует карта, которая привлекла внимание украинского посольства. На ней Крым закрашен тем же цветом, что и территория России.

Ранее Киев уже выражал претензии к американской газете из-за обозначения Крыма. В 2017 году журналисты The New York Times назвали полуостров "спорной территорией", выделили его на карте одним цветом с Россией, а украинскую границу пометили пунктиром. Тогда МИД Украины потребовал исправить публикацию.

Ранее бывший американский дипломат Деннис Ортблад заявил, что признание Крыма в составе России может стать ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом. По его словам, это наиболее разумный шаг, потому что население полуострова отождествляет себя именно с Россией.