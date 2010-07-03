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Политика

13:05

Эксперт оценил предложение экс-дипломата США признать Крым российским

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал предложение бывшего американского дипломата признать Крым за Россией.

По его словам, подобные призывы появляются с разной периодичностью на протяжении последних трех лет. Это связано с тем, что все больше американцев считают главной угрозой не Россию, а Китай. Поэтому признание Крыма станет инструментом для нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у США достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир. В этом и отличие от реалистичной политики и оголтелого идеализма", – объяснил Блохин в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что улучшение российско-американских отношений даст "зеленый свет" для других стран. При этом не следует рассчитывать на резкое улучшение отношений с США даже после признания Крыма российским, поскольку между странами существует большое число других проблем.

Ранее бывший американский дипломат Деннис Ортблад заявил, что признание Крыма в составе России станет ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом.

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