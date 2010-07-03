Экс-дипломат США рассказал о пользе признания Крыма российским

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Признание Крыма в составе России станет ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest.

По его словам, признание Крыма – это наиболее разумный шаг, поскольку население полуострова отождествляет себя с Россией.

Экс-дипломат также считает, что экономические антироссийские санкции не принесли того эффекта, на который рассчитывал Вашингтон. Сейчас пришло время улучшить отношения между странами с помощью "политического реализма".

"В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не приносят наши санкции", – заключил Ортблад.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом. Он отметил, что Москва отрицательно оценивает данный призыв.