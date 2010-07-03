В Госдуме оценили сообщения американских СМИ о сценарии сдерживания России

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая.

По его мнению, американская доктрина понятия России как противника уже устарела, и сегодня нет ее сильных и слабых мест. Также он подчеркнул, что в отношении РФ не действует практика нанесения ракетных ударов с дальних территорий.

"Россия сама располагает современными крылатыми ракетами и регулярно следит за носителями ракетного вооружения, которые появляются в потенциальной близости от наших берегов", – цитирует парламентария RT.

Ранее СМИ сообщили, что в Вашингтоне рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым.

Кроме того, американский политологический центр Rand Corporation опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе. В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

