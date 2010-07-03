Армию США назвали слабо подготовленной к конфликту с Россией и Китаем

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Армия США слабо подготовлена к возможному противостоянию с Россией и Китаем, однако Вашингтон уже начал готовиться к "эпохе великодержавного соперничества". Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

По мнению журналистов, подготовка к возможному военному конфликту особенно важна на фоне создания Россией и Китаем нового вооружения, например, сверхмощных ракет. Эти разработки значительно ограничивают возможности США в западной части Тихого океана и в Восточной Европе.

В настоящее время США используют "стратегию горизонтальной эскалации и причинения издержек". Если Китай нападет на Тайвань, то Вашингтон введет торговое эмбарго и проведет атаку на китайскую базу в Джибути. В случае, если Россия нападет на страны Прибалтики, то американцы могут нанести удар по российским войскам в Крыму или Сирии.

Для того, чтобы подобная стратегия была наиболее эффективна, издание предлагает усиливать армию, создавать новое вооружение и укреплять основы взаимодействия с союзниками.

Ранее стало известно, что ВВС США разместили заявку на поиск подрядчиков, которые готовы предоставить американским военным российские вертолеты Ми-24 для учений про противодействию воздушной поддержке.

