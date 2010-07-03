Американские военные планируют задействовать российские Mи-24 на учениях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военно-воздушные силы (ВВС) США разместили заявку на поиск подрядчиков, которые готовы предоставить американским военным российские вертолеты Ми-24 для учений про противодействию воздушной поддержке. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

В заявке указывается, что подрядчик должен предоставить два вертолета и квалифицированный экипаж, а также специалистов по техническому обслуживанию и учебные материалы.

Кроме этого, подрядчик должен "сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты" для военнослужащих 55-й спасательной эскадрильи ВВС США. Речь идет об обеспечении ориентации вертолетов, наземной подготовки, поддержки полетов и информационном содействии.

Российские вертолеты планируется задействовать на учениях, которые пройдут с 18 по 20 ноября.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев выразил мнение, что российско-сербские учения вызовут раздражение в США, поскольку между Москвой и Вашингтоном идет жесткая конкуренция на рынке сбыта оружия.

