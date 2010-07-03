Эксперт рассказал, почему российско-сербские учения вызовут раздражение США

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Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев уверен, что российско-сербские учения вызовут раздражение в США, поскольку между Москвой и Вашингтоном идет жесткая конкуренция на рынке сбыта оружия.

По мнению эксперта, многие страны уже поняли, что дорогое американское вооружение не всегда бывает качественным. Российская техника практичнее и надежнее, именно поэтому спрос на нее постепенно растет.

США не оставят без внимания учения в Сербии, ведь на них будет демонстрироваться потенциал российского вооружения. Вашингтон пытается "наказать" за самостоятельность даже такие могучие страны, как Китай, Турция и Индия, подчеркнул Бижев.

"Естественно, санкции будут. Америка даст знать, что она недовольна. Все виды разведок будут задействованы – и орбитальная группировка, и радиоэлектронная, полеты разведывательных самолетов", – заключил он в интервью ИА "НСН".

Ранее министерство обороны России сообщило, что переброшенные в Сербию дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в военных учениях за рубежом. Технику задействуют во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне "Славянский щит — 2019".

