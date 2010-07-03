Отправленные в Сербию С-400 и "Панцирь-С" впервые поучаствуют в учениях за рубежом

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Переброшенные в Сербию дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в военных учениях за рубежом. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что технику задействуют во втором этапе совместных учений по противовоздушной обороне "Славянский щит — 2019".

Ранее два стратегических российских ракетоносца Ту-160 прибыли в Южно-Африканскую Республику. Они совершили посадку на военно-воздушной базе неподалеку от столицы страны Претории.

Российские ракетоносцы прилетели в ЮАР для повышения боевой выучки пилотов двух стран в рамках двустороннего военного сотрудничества. Полет занял более 12 часов. За это время пилоты пересекли воздушное пространство семи африканских стран.

