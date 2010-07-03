СМИ сообщили о ввозе санкционного оборудования для ОПК в Россию

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Санкционное давление со стороны США и ЕС ударило по российским промышленникам, которые лишились возможности законно поставлять высокотехнологичное зарубежное оборудование. Производители вынуждены использовать "серые" схемы для покупки необходимой техники, пишет портал News.ru.

Американские и европейские санкции действуют с 2014 года, зарубежные компании не могут вести дела с российскими организациями, которые включены в черные списки. За шесть лет запреты ужесточились и распространились на многие отрасли промышленности.

Под ограничения попали многие предприятия оборонно-промышленного комплекса России, за время действия санкций эта отрасль так и не смогла достичь полной независимости от иностранных поставщиков. Чтобы закупать оборудование из-за рубежа, производители пускают в ход разнообразные "серые" схемы.

"Есть станки, которые запрещено ввозить в РФ из Европы, но за деньги можно обойти запреты и приобрести нужные вещи. Например, наша "оборонка" через ряд структур закупает их через "левые" конторы и везет под видом другого товара", – рассказал источник, близкий к предприятию по выпуску знаменитых ЗРК С-400.

Поставки "санкционного" оборудования в Россию активно обсуждались еще в 2017 году на фоне международного скандала с турбинами Siemens. После введения санкций компания "Технопромэкспорт", "дочка" Ростеха, закупила у немецкого концерна четыре турбины для ТЭС Таманского полуострова. По контракту оборудование запрещалось использовать где-либо, кроме Краснодарского края.

Однако турбины отправили в Севастополь и Симферополь, и об этом стало известно. Siemens несколько раз подавал в суд на российские предприятия, однако арбитраж отказал в удовлетворении исков.