Россия направит ноту Армении из-за срыва оружейного тендера

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера. Это следует из текста документа, который приводит РИА Новости.

В нем отмечается, что Москва также попросит министра обороны Давида Тонояна урегулировать ситуацию, в которой участвовала российская компания ORSIS (входит в "Промтехнологии").

В ноте, подписанной заместителем главы Минпромторга Олегом Рязанцевым, говорится, что ORSIS была "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.

По данным агентства, из-за срыва тендера на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов в августе 2019 года в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Депутат Национального собрания Франции Жозе Эврар ранее направил запрос главе Минобороны Флоранс Парли с предложением возобновить военно-техническое сотрудничество с Россией.