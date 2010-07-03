Боязнь США напасть на РФ объяснили в Китае

Фото: министерство обороны РФ

США не собирается нападать на Россию из-за наличия у последней стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.

По словам автора материала, в современном мире страна, обладающая стратегическими ядерными силами, считается гегемоном. Он пишет, что Вашингтон по-прежнему опасается Москву, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета.

Также в статье говорится, что российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что вынуждает США держаться в стороне.

Автор напоминает, что в 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего Советского Союза, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов. Причем РФ – единственная страна в мире, кроме США, которая обладает такими возможностями.

Также отмечается, что важную роль играют ракеты наземного базирования, которые находятся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны. Кроме того, своими учениями "Гром-2019" Москва показала миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами, говорится в сообщении.

В связи с этим, утверждается в материале, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании России участвовать в гонке вооружений. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, анонсировавшего разработку "невероятных новых вооружений". При этом Песков отметил, что в Москве внимательно наблюдают за всеми опытно-конструкторскими разработками США.