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Москва 24

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Политика

14:45

Военный эксперт прокомментировал сообщения СМИ о сдерживающих США факторах

политика технологии

Фото: ТАСС/АР/Baderkhan Ahmad

Военный специалист, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал статью в китайских СМИ, в которой говорилось, что США не планируют нападать на Россию из-за высокого уровня боеготовности российских стратегических ядерных сил.

"Дело в том, что Россия начала свои реформы по перевооружению именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей", – цитирует эксперта RT.

Леонков напомнил, что в ближайшее время в РФ на боевое дежурство поставят ракеты РС-28 "Сармат", в серийное производство идет планирующий гиперзвуковой блок "Авангард".

Кроме того, на регулярной основе стали проводиться учения так называемой ядерной триады. При этом он напомнил, что в российском законе об обороне четко регламентировано применение ядерного оружия – в случае прямой агрессии с применением оружия.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что США не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.

В статье отмечается, что Россия обладает наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, поэтому США вынуждены "держать порох сухим".

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